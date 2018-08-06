أول رد من الموسيقيين على أغنية "أنا الملك" لـ"الأسطورة"

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محمد رمضان
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طالب المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الفنان محمد رمضان بتقنين أوضاعه وأن يسلك الطرق القانونية وذلك تعقيبًا من النقيب على الأغنية التي طرحها مؤخرًا "أنا الملك".

وأكد "شاكر" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار" أن لجنة العمل والشئون القانونية بالنقابة  تواصلت مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الفنية ومحمد رمضان.

وأوضح "شاكر"، أن سلطته لا تخوله بأن يحكم علي العمل الفني جيد أو لا، مناشدًا محمد رمضان قائلاً: "أنت فنان الناس حباك، بتمني إنك تراعي ربنا ف الشباب اللي بتقلدك".

شاهد الفيديو..


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