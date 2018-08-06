"المطلقات يتحرشن بأولادهن" تشغل غضب القرموطي

06 أغسطس 2018 - 09:37 ص

انفعل الإعلامي جابر القرموطى، بسب المنشور الذي نشرته صفحة "تمرد ضد سيدات مصر"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "دي إهانة لسيدات مصر، واللي كتبه ده مجنون".

وأشار القرموطي خلال برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، إلى أن المنشور يطالب بتخفيض سن الحضانة لأن المطلقات يتحرشن بأولادهن، لأن لديهن احتياجات جنسية غير مشبعة، وتشاهد ابنها أثناء الاستحمام.

وأضاف القرموطي: "يا سيدي الفاضل أنا مش بحرض عليك.. بس بصراحة أنت لازم تتأدب، اللي حضرتك كاتبه ده يستحق الأدب"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأرامل قمن بتربية أبنائهن، وهذا أيضًا ينطبق على المطلقات.

وأكد أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضد الصفحة بتهمة إهانة سيدات مصر.

شاهد الفيديو..