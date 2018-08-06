فندى: التكفير السياسي ليس حكرًا على الإسلاميين

06 أغسطس 2018 - 09:40 ص

طرح الدكتور مأمون فندى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، مصطلح التكفير السياسي، مشيرًا إلى أنه منتشر لدى كل الطوائف السياسية وليس حكرًا على تيار معين.

وقال فندى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التكفير السياسي، كما يكفر الإسلاميون من يخالفهم الرأي ويرمونه بالكفر، فالتيارات والقيادات السياسية التنفيذية فى كل الدول تكفر سياسيًا من يختلف معها".

وأضاف خبير العلوم السياسية: "المختلف سياسيًا مع أى تيار يسمى عميلا وخائنا والتكفير ليس حكرا على الإسلاميين".

وعلق مغردون على منشور فندى، فقال محمد بدر: "لو قلت بعض الإسلاميين لكان أفضل أستاذنا العزيز".

وأضاف عاطف صباغ: "عندما يكون الإسلاميون هم النظام يكون التكفير مزدوجا دينيًا وسياسيًا".

وتابع حساب باسم وسطى السيد قائلا: "التعميم مبالغة".