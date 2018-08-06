قرار سارٍ من التموين لـ"المواطنين"

06 أغسطس 2018 - 09:47 ص

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إلغاء البحث الاجتماعى خلال تقدم أصحاب العاملة الموسمية المؤقتة، بطلبات إلى مكاتب التموين لإضافة أبنائهم على البطاقات التموينية، حيث سيقوم أصحاب العمالة الموسمية بالتوجه إلى مكاتب التموين لإضافة أبنائهم على البطاقات، دون تقديم بحث اجتماعى وذلك فى إطار سعى الوزارة على التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق مع وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بشأن عدم اشتراط وجود بحث اجتماعى للعمالة الموسمية المؤقتة الذين يريدون إضافة أبنائهم على بطاقات التموين، حيث سيتوجه صاحب البطاقة من هذه الفئات إلى مكتب التموين لإضافة أبنائهم وفقا لقواعد القرار الوزارى بدون تقديم بحث اجتماعى، وإنه ستتم مراجعة بيانات العمالة الموسمية من خلال قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة التضامن الاجتماعى، حيث يوجد لدى وزارة التضامن قاعدة بيانات تتضمن هؤلاء وبالتالى سيظهر كل بيانات هذه الفئات، وأن قرار إلغاء البحث الاجتماعى جاء لتخفيف العبء على العمالة الموسمية المؤقتة.

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 19 بشأن آليات وضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية اعتبارا من أول شهر أغسطس.