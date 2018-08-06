بالصور.. أطول ثمرة خيار في العالم والسر في "الصلاة"

06 أغسطس 2018 - 09:50 ص

استطاع رجل مسن أن يكسر الرقم القياسي العالمي بسبب نجاحه في زراعة ثمرة خيار طولها 19.5 سم باستخدام قوة الصلاة بجوارها.

وكان الكاهن السيخي البالغ من العمر 75عامًا يمضي بجانب ثمرته لمدة 3 ساعات يوميًا، وكان يرتل صلواته كل صباح بجانبها هي وجميع الخضراوات، معتقدًا أن ذلك ساعد في نموها، وفقا لما ذكره موقع مترو .

وأكد الكاهن إنه وضع كرسيا بجانب ثمرة الخيار وكلما وقعت عينيه عليها كان يصلي من أجلها، مضيفًا أنه بدأ زراعة الفاكهة والخضراوات في حديقته الخلفية منذ 13 عاما، ويبدو أن الماء والسماد بالإضافة إلى الطقس الحار ساعد في نموها.

وذكر الموقع أن الرجل كان يعمل في الهند مزارعًا قبل انتقاله إلى المملكة المتحدة في عام 1991، وبمجرد أن تنضج الثمرة يخطط لنقلها إلى نوتنجام ومشاركتها مع الناس.