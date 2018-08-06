» 6 دول عربية تتفوق على مصر لوجستيا

06 أغسطس 2018 - 10:01 ص

تفوقت إسرائيل و6 دول عربية أبرزهم الإمارات والبحرين والكويت على مصر في جودة الخدمات اللوجستية حيث حصدت المرتبة 37، بينما حلت مصر في المرتبة 67 من بين 160 دولة.

وأضاف مؤشر الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي أن هذا التصنيف جاء بعد تسجيل إسرائيل 3.31 درجة في حين سجلت مصر 2.82 درجة، وجاء تقدم ترتيب إسرائيل مصحوبًا بتفوق في العديد من المؤشرات الفرعية التي يتم على أساسها تصنيف الدول.

فبالنسبة لمؤشر جودة الجمارك؛ حلت إسرائيل في المرتبة الـ 29 عالميًا بعد تسجيلها 3.32 درجة، في حين حلت مصر في المرتبة الـ 77 بمعدل 2.60 درجة.

وعلى مؤشر البنية التحتية، جاءت إسرائيل في المرتبة الـ 28 عالميًا بعد تسجيلها 3.33 درجة في حين احتلت مصر المرتبة الـ 58 بمعدل 2.82 درجة.

وقد سبقت مصر إسرائيل على مؤشر الشحن الدولي بالأسعار التنافسية؛ حيث جاءت مصر في المرتبة الـ 73 بواقع 2.79 درجة، في حين جاءت إسرائيل في المرتبة الـ 75 عالميًا بواقع 2.78 درجة.

وفيما يتعلق بمؤشر جودة اللوجستيات والتنافسية؛ جاءت إسرائيل في المرتبة الـ 34 عالميًا بمعدل 3.39 درجة، في حين حلت مصر في المرتبة الـ 63 عالميًا بواقع 2.82 درجة.

وعلى مؤشر تتبع الشحنات جاءت إسرائيل في المرتبة الـ 32 عالميًا بمعدل 3.50 درجة في حين جاءت مصر في المرتبة الـ 89 بواقع 2.72 درجة.

وكان المركز الـ 48 من نصيب إسرائيل بمؤشر المدى المستغرق لتسليم الشحنات بواقع 3.59 درجة في حين كان المركز الـ 74 من نصيب مصر بعد تسجيلها 3.19 درجة.

كما تفوقت 6 دول عربية على مصر في مؤشر الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، والذي يشمل 160 دولة.

وتمثلت الدول الست في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث جاءت في المرتبة الأولى عربيًا الإمارات العربية المتحدة والتي حلت في المرتبة الحادية عشر عالميًا بعد حصولها على 3.96 درجة.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربيًا، والثلاثين عالميًا بتسجيلها 3.47 درجة، وتبعتها في المرتبة الثالثة عربيًا سلطنة عمان والتي حلت في المرتبة الـ 43 عالميًا بواقع 3.20 درجة.

أما المملكة السعودية فقد جاءت في المركز الرابع عربيًا، والـ 55 عالميًا بعد تسجيلها 3.01 درجة، وتبعتها في المركز الخامس عربيًا البحرين التي حلت أيضًا في المرتبة الـ 59 عالميًا بواقع 2.93 درجة.

وجاءت الكويت في المرتبة السادسة عربيًا والـ 63 عالميا بعد حصولها على 2.93 درجة.

أما مصر فقد حلت في المركز السابع عربيًا والـ 67 عالميًا بعد حصولها على 2.82 درجة.