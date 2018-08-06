» "بالبيكيني".. البرازيليون يحتفلون بكرنفال "الطين"

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احتفل الآلاف من البرازيليين مساء أمس الأحد بكرنفال  طين  الشوارع وتجمع المحتفلون مرتدين البكيني .

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المهرجان أقيم بأحد الشواطئ البرازيلية، بمدينة  "باراتي"، حيث يتقاذف الجميع الكتل الطينية ويغرقون أنفسهم وملابسهم بالمياه المتسخة.

ويرجع التقليد القديم إلى عام 1986، حينما كان يلهو بعض المراهقين بالطين ليصبح الأمر عادة لدى سكان المدينة.

ويلجأ البعض أيضا إلى ارتداء الأقنعة والأزياء التنكرية خلال الاحتفال، كما يكون هناك مجال للرقص.







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