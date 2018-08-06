رسميًا.. بقاء "مودريتش" بريال مدريد

06 أغسطس 2018 - 10:07 ص

حسم جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الجدل المثار بشأن رحيل نجمه الكرواتي لوكا مودريتش عن الفريق إلى فريق إنتر ميلانو الإيطالي.

وقال "لوبيتيجي" إن رئيس النادي صدق على بقاء أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وتحدث المدرب الإسباني عقب مباراة يوفنتوس الودية لوسائل الإعلام، قائلا: "الرئيس أجاب بشأن موضوع مودريتش بطريقة موجزة وواضحة، نحن ننتظره بصدر رحب".

وأضاف: "مودريتش لاعب لريال مدريد وسوف يستمر كذلك دون شك، لقد استمتعنا به وسنواصل الاستمتاع به".