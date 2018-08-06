  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم
انفجار سيارة في الدقي

بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار سيارة الدقي

ارشيف

رسميًا.. بقاء "مودريتش" بريال مدريد

الإعلامية مني عراقي

شاهد.. الاعتداء بالضرب على الإعلامية منى عراقي

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

بالفيديو.. اعترافات لأول مرة من وزير النقل عن القطارات

مصيلحى

قرار سارٍ من التموين لـ"المواطنين"

انفجار

شاهد.. الصور الأولى لانفجار الدقي

محمد رمضان

طلب محرج لـ الغيطي من "محمد رمضان"

الدولار

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه

كلوب وصلاح

كلوب يروي قصة "الملكة" التي قيل إنه خدع بها صلاح

ترامب

بداية النهاية .. ترامب يعترف بتواصله مع الروس لإنجاحه

بالفيديو.. "أنا الملك" يتخطى الـ3 ملايين مشاهدة في يوم

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان
محمد رمضان

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

ممثلة شهيرة لـ"رمضان": "هات لفة بالفيراري"

#

شاهد .. عمرو دياب يثير الجدل من جديد .. والسبب "دينا الشربيني"

#

العاهل السعودي يهنئ أردوغان هاتفيًا بفوزه بالانتخابات

#

إضراب 9 سجناء عن الطعام بسبب كأس العالم

حصدت أغنية "الملك" الجديدة للفنان محمد رمضان أكثر من  3 ملايين مشاهدة عقب طرحها  بيوم واحد علي قناته الرسمية يوتيوب.

وتصدرت الأغنية قائمة الأكثر رواجًا على يوتيوب تلتها أغنية 100 وش لتامر حسنى والتى تخطت 4.5 مليون مشاهدة فى عدة أيام ثم أغنية آخرة الشقاوة لأحمد حلمى.

ورغم ارتفاع عدد مشاهدي الأغنية، إلا أنها أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرت أنها توضح مدى التكبر حيث يوصف نفسه فى الأغنية على أنه الملك واستخدم عبارات مثل "إذا اتكلمت الكل يسكت"، رغم نفي رمضان ذلك مرارًا.

ويعد كليب رمضان الثاني، كليبه الغنائي الأول "نمبر وان" الذي أصدره في 22 يونيو الماضي وسط العديد من الانتقادات، ووصل عدد مشاهدي نمبر وان حتى الآن لأكثر من 35 مليون مشاهد.

ويصل عدد متابعي الصفحة الرسمية لمحمد رمضان عبر اليوتيوب لما يقرب من 2 مليون متابع.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب مشاركة للاعب في تاريخ كرة القدم
» "بالبيكيني".. البرازيليون يحتفلون بكرنفال "الطين"
» اعتقال مساعد محافظ البنك المركزي الإيراني
» طلب "جوارديولا" قبل انطلاق الموسم الجديد
» شاهد.. درس قاسٍ لسباح مبتدئ
» 6 دول عربية تتفوق على مصر لوجستيا
» تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري
» شاهد.. نانسي عجرم تعلن عن حملها بطريقة غريبة
» أعضاء بجسمك يمكنك أن تعيش بشكل طبيعي بعد استئصالها
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» سكاي نيوز: جرحى في احتراق سيارة بالدقي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل