بالفيديو.. "أنا الملك" يتخطى الـ3 ملايين مشاهدة في يوم

06 أغسطس 2018 - 10:08 ص

حصدت أغنية "الملك" الجديدة للفنان محمد رمضان أكثر من 3 ملايين مشاهدة عقب طرحها بيوم واحد علي قناته الرسمية يوتيوب.

وتصدرت الأغنية قائمة الأكثر رواجًا على يوتيوب تلتها أغنية 100 وش لتامر حسنى والتى تخطت 4.5 مليون مشاهدة فى عدة أيام ثم أغنية آخرة الشقاوة لأحمد حلمى.

ورغم ارتفاع عدد مشاهدي الأغنية، إلا أنها أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرت أنها توضح مدى التكبر حيث يوصف نفسه فى الأغنية على أنه الملك واستخدم عبارات مثل "إذا اتكلمت الكل يسكت"، رغم نفي رمضان ذلك مرارًا.

ويعد كليب رمضان الثاني، كليبه الغنائي الأول "نمبر وان" الذي أصدره في 22 يونيو الماضي وسط العديد من الانتقادات، ووصل عدد مشاهدي نمبر وان حتى الآن لأكثر من 35 مليون مشاهد.

ويصل عدد متابعي الصفحة الرسمية لمحمد رمضان عبر اليوتيوب لما يقرب من 2 مليون متابع.

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