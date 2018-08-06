القصة الكاملة وراء "واين" المؤسس الثالث لشركة أبل العالمية

06 أغسطس 2018 - 10:09 ص

تخلى رونالد واين ، المؤسس الثالث بجانب ستيف جوبز وستيف ووزنياك لشركة أبل الالكترونية ، عن حصته فى الشركة مقابل مبلغ قدر بـ 800 دولار امريكى وذلك كان فى عام 1976 .

ووقّع الشركاء وفق لـ " سكاى نيوز" على عقد التأسيس، على أن يحصل واين على 10 بالمئة من قيمة الشركة، ويقتسم الآخران الحصة المتبقة مناصفة، بواقع 45 بالمئة لكل منهما ، والآن فقد عادت القيمة السوقية للشركة الى ترليون دولار .

وعندما قرر واين التخلي عن حصة 10 بالمئة التي امتلكها في أبل، لأنه وجد نفسه مع عملاقيْن وكان على ثقة أن أيا من المنتجات التي يخطط لها لن تصبر النور ، وتنازل، رائد الإلكترونيات الذي يبلغ الآن من العمر 84 عاما، عن حصته آنذاك مقابل 800 دولار أميركي. ولم يكن يدري أن قيمة تلك الحصة ستصل في 2018 إلى 100 مليار دولار.

وتخطت القيمة السوقية لشركة أبل، يوم الخميس، حاجز التريليون دولار لتصبح أول شركة في العالم، مدرجة للتداول العام، تصل إلى الرقم ذو الـ 12 صفرا.

وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 207.05 دولار في منتصف نهار الخميس الماضي.