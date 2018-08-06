» أغرب مشاركة للاعب في تاريخ كرة القدم

06 أغسطس 2018 - 10:16 ص

حظي اللاعب الفرنسي كلاوديو جوميز بإعجاب المدير الفني لمانشستر سيتي ما دفعه لإقحامه في اللقاء الأخير أمام تشيلسي خلال المشاركة في الدرع الخيرية.

وفي واقعة طريفة هى الأولى من نوعها في تاريخ الساحرة المستديرة ولسوء حظ "كلاوديو" شارك في مباراته الرسمية الأولى لمدة ثانية واحدة.

مشاركة جوميز لثانية واحدة ربما تدخل تاريخ كرة القدم، كواحدة من أغرب وأقصر المشاركات الأولى على الإطلاق.

جوارديولا قرر إقحام الفتى الفرنسي 18 عامًا في الوقت بدل من الضائع وتحديدًا في الدقيقة 95 بدلاً من المدافع جون ستونز، وبمجرد نزول اللاعب ومع استئناف اللعب أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بعد ثانية واحدة فقط.

وكان جوارديولا قد أعرب مؤخرًا عن إعجابه بمستوى جوميز، الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، خلال التدريبات التي خاضها بعد انضمامه لصفوف مان سيتي قادما في صفقة انتقال حر من صفوف باريس سان جرمان بعد انتهاء تعاقده في نهاية يونيو الفائت.

وكان مانشستر سيتي قد أحرز لقب الدرع الخيرية بعد الفوز، الأحد، على تشيلسي بهدفين دون مقابل على ملعب ويمبلي.