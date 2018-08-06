» اعتقال مساعد محافظ البنك المركزي الإيراني

06 أغسطس 2018 - 10:20 ص

اعتقلت السلطات الإيرانية، مساعد محافظ البنك المركزي لشئون العملات الصعبة أحمد عراقجي، وذلك بعد عزله من منصبه، ومسئول آخر، وأربعة متعاملين في الصرف الأجنبي، في محاولة على ما يبدو لتهدئة الغضب المتصاعد في الشارع ضد السياسات الاقتصادية والخارجية لنظام الملالي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجائي: "تم اعتقال العديد من الأشخاص بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشئون العملات الصعبة مع أربعة من السماسرة وأحد الصرافين باتهامات اقتصادية"، وأضاف: "تم اعتقال شخص يعمل في إدارة حكومية يرأسها نائب للرئيس حسن روحاني لم يذكر اسمه، وأربعة متعاملين في العملة لا يحملون تراخيص، وموظف بمكتب صرافة" .

وأُقيل عراقجي من منصبه بسبب الغضب الشعبي الواسع ضد سياسات النظام واحتجاجات في الشوارع بسبب الهبوط السريع للعملة الإيرانية.

وكان قد فقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل بسبب ضعف الاقتصاد والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون تأثير العقوبات الأمريكية.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو بسبب استغلال إيران لرفع الحظر على أموالها المجمدة في الخارج في تمويل ميليشيات مسلحة وتطوير صواريخ باليستية عوضا عن الاهتمام بتحسين الوضع المعيشي للإيرانيين، وقررت واشنطن إعادة فرض العقوبات عند انسحابها من الاتفاق، متهمة إيران بأنها تشكل تهديدا أمنيا.