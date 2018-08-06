» طلب "جوارديولا" قبل انطلاق الموسم الجديد

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أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن حاجة نادية للاعب خط وسط مدافع مطالبًا إدارة النادي بالتعاقد مع لاعب في المركز المطلوب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية والمقرر له الجمعة المقبلة.

وكان مانشستر سيتي قد ضم لاعب الوسط الجزائري، رياض محرز، من ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال جوارديولا عقب فوزه: "أحتاج للاعب في خط الوسط، ما زلنا نبحث ونحاول العثور على ضالتنا، لأننا لا نملك لاعبين محددين ليكونوا بدلاء لفيرناندينيو، حتى الآن لسنا قريبين من أي لاعب، ولا أعرف ماذا سيحدث لكن ما زال أمامنا 5 أيام سنحاول خلالها حسم لاعب مميز".

يذكر أن السيتي سعى خلال الصيف الجاري لضم الإيطالي جورجينيو من نابولي الإيطالي، لكن اللاعب فضل الانتقال إلى تشلسي مع مديره الفني، ماوريسيو ساري، الذي كان يشرف على تدريب نابولي قبل الرحيل لقلعة البلوز.

وكشف جوارديولا عن أن لاعب الوسط الشاب دوجلاس لويز، الذي ضمه السيتي في الموسم الماضي وأعاره إلى جيرونا الإسباني، قد يكون له دور مع الفريق الأول للسيتي ويعوض النقص في وسط الملعب المدافع، وذلك في حال حصوله على تصريح عمل بإنجلترا.


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