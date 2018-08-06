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شيرين تثير الجدل بتصريحها "قريب هيكون عندى بنت زيها"

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شيرين
شيرين

وكالات

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أثارت الفنانة شيرين فضول الجمهور مجددًا بخبر حملها، بكلماتها التي قالتها في حفلها الأخير الذي أحيته لصالح إحدى الشركات الاستثمارية.

وتم تداول خبر حمل شيرين عبد الوهاب مجددًا، بعد أن حملت طفلة وأبدت سعادتها الكبيرة بالأطفال، ثم قالت للحضور: “ديه مش بنتي من حسام حبيب، ولكن قريب أووي هيكون عندي بنت زيها”، وهذا ما جعل البعض يخمن أن شيرين ربما تكون حامل.

ولكن متابعيها على إنستجرام نفوا الخبر تمامًا، نظرًا لارتدائها فستانًا ورديًا في الحفل لم يكشف أي تفاصيل انتفاخ في بطنها، بل أكد البعض إنها خسرت بعض من وزنها الزائد حيث بدت رشيقة.

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