راهب يحاول الانتحار بقطع شريانه

06 أغسطس 2018 - 10:39 ص

أقبل راهب بدير أبو مقار بوادي النطرون يدعى "فلتاؤس المقارى" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على الانتحار.

وقال مصدر: الراهب حاول قطع شريان يده وإلقاء نفسه من طابق مرتفع فى ظروف غامضة وغير معروف أسباب أقبله على هذا السلوك.

وأشار إلى أنه تم نقل الراهب إلى مستشفى وادي النطرون حيث ما زال يلفظ أنفاسه وفى محاولة لإنقاذه، وحتى الآن لم تتضح الأسباب وراء محاولة انتحاره.

تجرى الأجهزة الأمنية التحقيق حول الواقعة وسوف نواليكم التفاصيل.