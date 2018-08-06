  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:36 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. ضحك هستيري لـ"صلاح" بسبب مقلب

ارشيف

مفاجأة فى نتيجة طالبة صفر الثانوية العامة

احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

راهب يحاول الانتحار بقطع شريانه

ارشيف

عضو بالكنيست يعترف: إسرائيل دولة بوليسية

البورصة

للمرة الأولى.. مفاوضات لإنشاء بورصة للغاز الطبيعي

انفجار سيارة في الدقي

بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار سيارة الدقي

ارشيف

رسميًا.. بقاء "مودريتش" بريال مدريد

الإعلامية مني عراقي

شاهد.. الاعتداء بالضرب على الإعلامية منى عراقي

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

بالفيديو.. اعترافات لأول مرة من وزير النقل عن القطارات

مصيلحى

قرار سارٍ من التموين لـ"المواطنين"

بدير وادي النطرون..

راهب يحاول الانتحار بقطع شريانه

قضايا وحوادث

احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

انتحار شاب تحت عجلات القطار بسوهاج

#

انتحار عامل لمروره بأزمة نفسية بالمنوفية

#

لمروره بحالة نفسية.. عامل يحاول الانتحار فى المنصورة

#

انتحار عامل لرفض أهله الزواج بالمنيا

زلزال

مصلين

انونيسيا

لومبوك

أقبل راهب بدير أبو مقار بوادي النطرون يدعى "فلتاؤس المقارى" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على الانتحار.

وقال مصدر: الراهب حاول قطع شريان يده وإلقاء نفسه من طابق مرتفع فى ظروف غامضة وغير معروف أسباب أقبله على هذا السلوك.

وأشار إلى أنه تم نقل الراهب إلى مستشفى وادي النطرون حيث ما زال يلفظ أنفاسه وفى محاولة لإنقاذه، وحتى الآن لم تتضح الأسباب وراء محاولة انتحاره.

تجرى الأجهزة الأمنية التحقيق حول الواقعة وسوف نواليكم التفاصيل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» حضر الدوري الفرنسي وغاب نجومه
» تعديلات تكتيكية بتشكيل «الأحمر» قبل مواجهة المصري
» شاهد.. لاعب سعودي يدخل حسابات "أوزيل"
» تعرف على الفوائد السحرية لـ"الصودا"
» تعرف على العادات التى تدمر المخ
» برامج لقراءة الرسائل المحذوفة على "واتس آب"
» بالصور.. ممثل تركي شهير يتضامن مع فلسطين
» زيادة الأسعار تغلق 150 معرض سيارات
» الصحة عن حادث انفجار الدقى: لا توجد وفيات و9 إصابات
» شيرين تثير الجدل بتصريحها "قريب هيكون عندى بنت زيها"
» عروس تشعل مواقع التواصل بالرقص على أغنية محمد رمضان

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل