بالفيديو.. الزلزال لم ينه صلاتهم فى إندونيسيا

06 أغسطس 2018 - 10:44 ص

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" وإنستجرام، فيديو يرصد مشهد مؤثر لمجموعة من المصلين فى أحد المساجد بإندونيسيا، وذلك أثناء تعرض دولتهم لزلزال ضرب معظم المنازل والمنشآت بإحدى المدن بالأمس.

وترى فى المقطع المصور، المصلين متماسكين ومتحملين لرد فعل الهزة الأرضية القوية، ورغم ذلك متواصلين فى تلاوة آيات القرآن الكريم وأداء الصلاة.

جدير بالذكر، ضرب زلزال مدمر، بالأمس جزيرة لومبوك الإندونيسية، بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر، وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال هز المنطقة قبالة الساحل الشمالي لجزيرة لومبوك الإندونيسية.