سر رفض "إريسكون" لتدريب «أسود الرافدين»

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رفض المدرب السويدي سفين جوران إريكسون تدريب منتخب العراق لكرة القدم، وفقا لمسئول رفيع باتحاد كرة القدم العراقي.

يأتي هذا بعدما تلقي المدرب رسالة تهديد بقتله وقتل ابنته في حال موافقته على تدريب منتخب العراق.

وكان الاتحاد العراقي بدأ مفاوضات مع إريكسون، قبل نحو أسبوعين، وبعدما أوشك على التوقيع على عقد رسمي فشلت المفاوضات برفضه تدريب منتخب أسود الرافدين.

ونشر موقع الاتحاد صورة ظهر فيها المدرب إريكسون مع الوفد العراقي المفاوض برئاسة شرار حيدر النائب الأول لرئيس الاتحاد.

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