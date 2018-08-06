حبس عاطلين لترويجهما الحشيش في القليوبية

06 أغسطس 2018 - 10:45 ص

قررت النيابة العامة في القليوبية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار بالحشيش بقليوب وشبرا الخيمة.

وكانت مباحث القليوبية قد شنت حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بشبرا الخيمة وقليوب، وفقًا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "أحمد. ر" 21عامًا، سائق توك توك مقيم قليوب وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 40 جرامًا ومبلغ مالى 180 جنيهًا وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2594 لسنة 2018م إداري قسم قليوب.

و"إسلام.ع"24 سنة،عاطل مقيم شبرا الخيمة وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 50 جرامًا وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر وهاتف محمول بقصد الاتجار.. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22723/416 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وأحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

