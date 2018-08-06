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موقع ألماني:

إسرائيل تنشر أولى صور الجدار العازل البحري حول غزة

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إسرائيل

قطاع غزة

أن تي في

جدار بحري

ذكر موقع "إن تي في"، الألماني، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت أولى صور لعائق بحري، يتم تشييده حول قطاع غزة، إذ تظهر المقاطع المصورة التي نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي على "توتير" أن الجدار أو العائق البحري عبارة عن  حائل للأمواج، موصول بأسلاك شائكة على عمق أمتار من سطح البحر.

وكشف الموقع، في تقريره، عن تفاصيل جديدة بشأن الحاجز البحري، موضحًا أنه تم بناؤه بعرض 50 مترًا وارتفاع ستة أمتار، حيث يجب أن يصل عمقه إلى حوالي 200 متر في البحر الأبيض المتوسط.

 ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، أمس الأحد، مقطعًا مصورًا لعائق بحري تقوم إسرائيل ببنائه حول قطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية .

وتابع الموقع: أن الأحجار والأسلاك الشائكة التي يتم بناء الجدار بها تقع بشكل جزئي تحت سطح الماء، وهو مصمم لمنع الفلسطينيين من عبور قطاع غزة إلى إسرائيل عن طريق البحر، وقد بدأ البناء في مايو على شاطئ زيكيم على أطراف قطاع غزة، وينبغي أن تكتمل عملية البناء بحلول نهاية العام.

وكتب وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان على تويتر أنهم يواصلون "العمل المكثف لبناء عوائق برية وبحرية حول غزة، حماس تفقد قدرتها على مهاجمة إسرائيل كل يوم.

وجاء منشور "ليبرمان" على موقع تويتر، في الوقت الذي وردت فيه تقارير بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا لمجلس وزرائه الأمني لمناقشة وقف إطلاق النار بوساطة مصرية بين إسرائيل وحماس.

واقتربت إسرائيل وحماس من صراع خطير مؤخرا عندما تصاعدت مظاهرات على الحدود، وقع فيها العديد من القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي.

وادعى الموقع الألماني أن خلال حرب غزة في عام 2014، وتمكن الفلسطينيون المسلحون من الوصول إلى إسرائيل عن طريق البحر، لذا من شأن الجدار البحري أن يجعل الطريق الجديد بالنسبة للفلسطينيين مستحيلا في المستقبل.

ولقد تعمدت إسرائيل إعاقة قطاع غزة لأكثر من عقد لأسباب أمنية، ما جعل الظروف المعيشية في القطاع مع حوالي مليوني نسمة سيئة للغاية، كما فرضت إسرائيل حصارًا بحريًا.


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