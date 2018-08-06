» الصحة عن حادث انفجار الدقى: لا توجد وفيات و9 إصابات

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وكالات : حنان حمدتو

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صرحت وزارة الصحة والسكان بأن حادث تصادم سيارتي ميكروباص مع أخرى ملاكى، أسفر عن اشتعال السيارتين، بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، وأسفر حتى الآن عن إصابة 9 أشخاص ولا وفيات.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة فى بيان له منذ قليل، إنه تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى العجوزة و6 مصابين عن طريق الأهالى لمستشفى السلام، كما تم تحويل 4 حالات من السلام إلى قصر العينى.

وأضاف أنه لا يوجد وفيات حتى الآن وجميع الإصابات حروق بسيطة وتصل إلى متوسطة أحيانا وحالة المصابين مستقرة.

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