12 أغسطس.. الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالقليوبية

تستعد محافظة القليوبية للاحتفال باليوم العالمي للشباب يوم 12 اغسطس من الشهر الجاري، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والمسطحات المائية وجامعة بنها.

ومن جانبه أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أنه من المقرر أن تقوم محافظة القليوبية، بعمل مسيرة برية في العاشرة صباحًا يشارك فيها 300 فرد من الشباب، بالإضافة إلى مشاركة فرق الكشافة والتنورة والموسيقي الشعبية وحملة الأعلام، بالإضافة إلى مسيرة أخرى نهرية حيث تقوم إدارة المسطحات المائية بعمل عرض باللنشات بنهر النيل بمدينتي بنها والقناطر الخيرية لإدخال البهجة على المواطنين في هذا الاحتفال الذي يشارك به جميع الدول حول العالم. وبعد انتهاء المسيرة سيتم عمل احتفالية كبرى بقصر ثقافة مدينة بنها وستبدأ مراسم الاحتفال بالقرآن الكريم ثم كلمة من السيد اللواء الوزير محافظ القليوبية للترحيب بالشباب ثم تقديم عرض لإنجازات مديرية الشباب والرياضة ثم عرض لأهم إنجازات محافظة القليوبية والخطة الاستثمارية للمحافظة ثم عرض لأحد الشباب المتميزين والناجحين في مشروع وظيفتك جنب بيتك أو مبادرة مشروعك وذلك كنوع لتحفيز الشباب للتقدم لإقامة مشروعات خاصة بهم ثم عرض لبعض الفقرات الغنائية والشعبية والاستعراضية يقدمه طلاب من جامعة بنها ومديرية الشباب والرياضة وقصر ثقافة بنها ويختتم الحفل بالسلام الجمهوري.