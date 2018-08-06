استمرار حبس عامل لقتل موظف بسبب سيره بأرضه الزراعية

06 أغسطس 2018 - 11:00 ص

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر اليوم، قرارًا باستمرار حبس عامل 15 يومًا لاتهامه بقتل موظف لسيره فى أرضه الزراعية.

البداية عندما تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إشارة من المستشفى بوصول " وص ع " 45 سنة موظف جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد.



تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، مدير إدارة البحث الجنائي، فانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل جار المجني عليه بينهما خلافات سابقة بسبب قيام المجني عليه بالسير في أرض زراعية ملك المتهم وقام الأهل والجيران بفض هذه المشاجرات ويوم الحادث تجددت الخلافات عندما شاهد المتهم المجني عليه يسير مرة أخرى في أرضه فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بإخراج سكين وطعن المجني عليه عدة طعنات أودت بحياته في الحال.



تمكن المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر والنقيب أيمن سليمان معاون المباحث، من القبض على المتهم ويدعى " أ.أ " 26 سنة عامل وارشد عن السكين المستخدم في الواقعة.

