» زيادة الأسعار تغلق 150 معرض سيارات

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معارض

رجال أعمال

زيادة الاسعار

معرض سيارات

أغلق ما يقرب من 150 رجل أعمال معارض سيارات يمتلكونها، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادات الأسعار والأوفر برايس وندرة المعروض.

وقال عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات منتصر زيتون إن نحو 20% من المعارض الصغيرة أغلقت أبوابها بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في ظل الأزمات المتصاعدة بالسوق؛ مضيفًا أن الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المعارض الصغيرة هى التى لا يتجاوز عدد السيارات بها 10 وحدات فقط ويعمل بها نحو 4 أفراد؛ بين المبيعات وقيادة السيارات والأعمال المحاسبية؛ موضحًا أن هذه الكيانات قد تعرضت لأزمة عنيفة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاعات الأسعار والأوفر برايس وقلة المعروض فى السوق، فضلًا عن قيود التمويل من القطاع المصرفى.

ولفت إلى أن بعض أصحاب المعارض قاموا بتغيير النشاط فيما أغلق آخرون معارضهم بشكل كامل؛ ما أدى لتسريح عدد كبير من العمالة.

وأوضح أن المعارض الكبيرة تأثرت بشكل كبير بالأزمات التى يمر بها السوق أيضًا؛ لكنها استطاعت الصمود بفضل مركزها المالي القوي رغم تراجع حجم أنشطتها.

وقال وليد نبيل، مدير معرض  يوتو موتورز بمدينة نصر، إنه تقرر غلق المعرض بعد أن سحب صاحبه أمواله وقرر نقلها للاستثمار فى إحدى دول الخليج؛ نتيجة المشكلات التى تواجهها سوق السيارات فى مصر حاليا.

وبين أن الشركة بدأت تجارة السيارات بنهاية 2016، عبر افتتاح أول معرض  لها بمدينة نصر، إلا أن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء، وقرار المركزي تحرير أسعار الصرف، وارتفاع قيمة السيارات لمستويات قياسية، وتراجع الإقبال على الشراء، دفع صاحب رأس المال لتصفية أعماله.

وقال الدكتور صلاح الكموني، رئيس مجلس إدارة شركة الكمونى للسيارات، إن ظاهرة إغلاق المعارض تتعلق بشكل رئيسى بالمعارض المستأجرة؛ نتيجة عدم قدرتها على تحمل الزيادات فى تكاليف التشغيل، سواء ما يتعلق بالكهرباء أو المياه أو الإيجارات إلى جانب الأجور وغيرها من التكاليف.

وأوضح أن بعض المعارض فى المهندسين قد تحولت إلى مطاعم للشاورما وغيرها من المأكولات.

وأكد أن تكاليف التشغيل أثرت على جميع المعارض بما فيها الكبيرة، موضحًا أن معارضه على سبيل المثال اضطرت لتخفيف الإضاءة أو إلغائها فى فترات الليل؛ رغم أهميتها بالنسبة لأعمال التسويق والإعلان بالشركة.


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