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فتح مراكز الشباب لتسجيل المواليد على بطاقة التموين

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محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

علي إسماعيل

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تفاصيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

الشباب

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على

فتح

مراكز

طالب اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، من وكيلي وزارة الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب امام المواطنين لتلقي طلبات تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين، وتجهيز موظفين من التموين والشباب والرياضة لاستقبال المستندات من المواطنين، بعد استيفائها ثم تسليمها لمكتب التموين التابع له مركز الشباب، وذلك بالتنسيق تسهيلاً على المواطنين.

ووجه عشماوي، جميع الإدارات ومراكز الشباب بعمل لافتة كبيرة موضح عليها المستندات المطلوبة لتسجيل المواليد وهي صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لكل فرد من أفراد الأسرة وإيصال كهرباء إن وجد ونموذج أداء الخدمة بقيمة 50 قرشًا ورقم الهاتف المحمول والمستند الدال على الدخل إذا كان الفرد موظفًا وإن لم يكن موظفًا سيتم تجميع صورة الرقم القومي لأفراد الأسرة ثم إرسالها من قبل مديرية التموين إلى وزارة التموين والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي للكشف عليها لتحديد من المستحق من عدمه.

كما ناقش المحافظ بعض المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين، لاستيفاء أوراقهم أو بعض المشكلات المتعلقة باستلام البطاقات ومنها إرسال رسالة للمواطن على هاتفه المحمول بالتوجه لاستلام بطاقته مع أنه لم يتم طبعها أو بطاقات تم طبعها ولم يتم تفعيلها وعلى الفور وعد المحافظ بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لحل المشاكل فورًا للتيسير على المواطنين، وفي نهاية اللقاء وجه المحافظ جميع العاملين بالتموين بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم لأن قضاء حوائج الناس تعد من أعظم الأخلاق التي يثاب عليها الإنسان من خالقه سبحانه وتعالى.


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