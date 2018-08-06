  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:36 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. ضحك هستيري لـ"صلاح" بسبب مقلب

ارشيف

مفاجأة فى نتيجة طالبة صفر الثانوية العامة

احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

راهب يحاول الانتحار بقطع شريانه

ارشيف

عضو بالكنيست يعترف: إسرائيل دولة بوليسية

البورصة

للمرة الأولى.. مفاوضات لإنشاء بورصة للغاز الطبيعي

انفجار سيارة في الدقي

بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار سيارة الدقي

ارشيف

رسميًا.. بقاء "مودريتش" بريال مدريد

الإعلامية مني عراقي

شاهد.. الاعتداء بالضرب على الإعلامية منى عراقي

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

بالفيديو.. اعترافات لأول مرة من وزير النقل عن القطارات

مصيلحى

قرار سارٍ من التموين لـ"المواطنين"

برامج لقراءة الرسائل المحذوفة على "واتس آب"

آخر الأخبار

واتس اب
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

القبض على طالبين سربا أسئلة وأجوبة الامتحانات

#

جروب سري لكوبر ولاعبي المنتخب يكشف مفاجأة مدوية

#

مؤسس "واتس آب" يحذر من استخدام "فيس بوك"

#

مؤسس "واتس آب" يطالب المستخدمين بحذف "فيس بوك"

اقترحت متاجر إلكترونية بعض البرامج التي تساعد على قراءة الرسائل المحذوفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب".

والحل يكمن في تثبيت تطبيقات إضافية تساعدك على إنجاز هذه المهمة، وقراءة الرسائل المحذوفة بحسب ما كرت "سكاي نيوز".

التطبيق الأول الذي يمكن الاعتماد عليه يدعى WhatsRemoved وهو متوفر على متجر أندرويد، وبإمكانه أن يعرض للمستخدم قائمة بالرسائل التي قام مرسلوها بحذفها بعد إرسالها عبر واتساب.

وهناك تطبيق آخر يدعى  Notification History ، متوفر على متجري غوغل وأبل، وكما يشير اسمه فإن مهمته تخزين كل ما يتم استقباله على الهاتف من إشعارات بما في ذلك الرسائل المستقبلة على واتساب، وبالتالي يتيح للمستخدم قراءة الرسائل المحذوفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» حضر الدوري الفرنسي وغاب نجومه
» تعديلات تكتيكية بتشكيل «الأحمر» قبل مواجهة المصري
» شاهد.. لاعب سعودي يدخل حسابات "أوزيل"
» تعرف على الفوائد السحرية لـ"الصودا"
» تعرف على العادات التى تدمر المخ
» برامج لقراءة الرسائل المحذوفة على "واتس آب"
» بالصور.. ممثل تركي شهير يتضامن مع فلسطين
» زيادة الأسعار تغلق 150 معرض سيارات
» الصحة عن حادث انفجار الدقى: لا توجد وفيات و9 إصابات
» شيرين تثير الجدل بتصريحها "قريب هيكون عندى بنت زيها"
» عروس تشعل مواقع التواصل بالرقص على أغنية محمد رمضان

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل