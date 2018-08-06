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ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 91 قتيلًا

عرب وعالم

زلزال
زلزال

وكالات

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قتل 91 شخصًا على الأقل حتى الآن بعد أن ضرب زلزال قوى جزيرة لومبوك في إندونيسيا.

وأصيب في الزلزال الذي وقع أمس مئات الأشخاص، بحسب ما قاله مسئولون، معظمهم في المنطقة الشمالية من الجزيرة.

وكان الزلزال، الذي بلغت درجته 6.9 ضحلا إذ حدث فقط على عمق 30 كم. ودمر آلاف المباني، وأدى إلى قطع الكهرباء.

وأجلي حوالي 1000 سائح أجنبي من جزر جيلي القريبة، كما قتل شخص واحد على الأقل في بالي.

وتظهر لقطات الفيديو التي نشرت من بالي الواقعة غرب جزيرة لومبوك السكان وهم يجرون من منازلهم يصرخون.

ووقع أكثر من 130 هزة أخرى عقب الزلزال الذي حدث صباح الأحد.

وأصدرت السلطات تحذيرا من حدوث زلزال بحري، تسونامي، لكنها عادت ورفعته بعد ساعات.

ويأتي زلزال الأحد بعد أسبوع من زلزال آخر ضرب جزيرة لومبوك نفسها، التي يقصدها كثير من السائحين الأجانب لزيارة شواطئها، ومسارات المشي فيها. وقد قتل في ذلك الزلزال 16 شخصا.


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