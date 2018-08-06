محاكمة طبيب أمراض نساء لتزوير شهادة دبلوم النساء

06 أغسطس 2018 - 11:17 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من طبيب أمراض النساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام، مدير إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الصحة بالإسماعيلية، للمحاكمة العاجلة، وذلك لقيام الأول باصطناع واستعمال شهادة دبلوم النساء والتوليد بتقدير عام "جيد" منسوب صدورها إلي كلية الطب – جامعة قناة السويس – وتقديمها إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية وحصوله من خلالها على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر.

وكانت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 623/2016 والتي باشرها محمود يونس–وكيل أول النيابة ، بإشراف المستشار مصطفى فوزي– مدير النيابة.



