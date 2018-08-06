» تعرف على العادات التى تدمر المخ

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المخ

متابعات - أمينة عبد العال

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يعتبر المخ هو أكثر الأعضاء في جسم الإنسان التي تحتاج إلى الطاقة لأنه المسئول عن عمل جميع أعضاء الجسم.

والمخ  يستهلك حوالي 20% من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، إلا أن ذلك يعتمد على العمر والنوع والوزن وقوة عمله أثناء اليوم.

وبحسب موقع "ديلي هيلث بوست"، المعني بالشئون الصحية، فإن هناك 10 عادات نقوم بها بصفة يومية، قد تتسبب في تدمير المخ وتعرقله عن أداء مهامه بالطريقة المثلى، ومنها:

1 - الشعور بالملل

لا تترك نفسك فريسة سهلة للملل، فحين ينفضّ من حولك الأصدقاء، فلتصنع لنفسك أصدقاء ومعارف جدا، وابقِ الاتصالات موصولة، واستعد ذكرياتك من آن لآخر، فبدون هذا التحفيز للمخ سيكون مخك (مثل أي عضو آخر) عرضة للتلف.

2 - عدم تناول وجبة الإفطار

إن وجبة الإفطار هي أهم وجبة خلال اليوم، فبدونها لن يعمل المخ بالطريقة السليمة، وإذا تكرر ذلك يوماً بعد يوم (عدم تناول وجبة الإفطار)، فسوف يقل مستوى الحرق في الجسم، وسيقوم الجسم بإيقاف بعض وظائفه "مؤقتاً".

فبحسب الدراسات، يعمل المخ بكل طاقته حين تتم تغذيته بصفة يومية كل صباح.

3 - الهواتف الذكية

اختلفت الأقاويل والأبحاث في هذا الشأن، إلا أن ما لم تختلف عليه الآراء هو أن التعرض لمجال كهرومغناطيسي ومستوى معين من الإشعاع لمدة طويلة ضار جداً بالمخ، لذا من الأفضل تقليل فترات استخدام الهواتف الذكية قدر الإمكان، وعدم إبقائها بالقرب من الرأس أثناء النوم.

كما ربطت بعض الدراسات الأخرى بين الإصابة بالصداع وظهور بعض أنوع السرطان وبين التعرض المفرط للإشعاع.

4 - العمل أثناء المرض

إذا شعرت بالمرض، ابقَ في المنزل لترتاح وتأكل جيداً، فلا ضرر من تأجيل العمل ليوم واحد. فعندما تكون مريضاً، يعمل جهازك المناعي بأقصى قدرته لمقاومة المرض، لذا فأنت تزيد الأمر سوءاً بذهابك إلى العمل، حيث تكون عرضة لالتقاط مختلف العدوى، مما يعرقل عمل المخ.

5 - الإفراط في الطعام

الإفراط في تناول الأطعمة يزيد الوزن لا شك، وقد يؤدي إلى السمنة، وهي من أكثر العلل ضرراً بالمخ ووظائفه. كما أن السمنة المفرطة مرتبطة بالتعرض لضمور المخ والإصابة بالخرف.

6 - قلة التواصل

التواصل بالكلام يعتمد على عدة أجزاء من مكونات المخ، فحين لا تتحدث أو تتواصل كلامياً مع الآخرين، فإنك لا توقف تلك الوظائف المخية عن العمل. لذا فعدم التواصل أو التفاعل مع المحيطين بك سيسبب لك الإحباط والاكتئاب مما يؤثر بالسلب على المخ.

7 - قلة النوم

يجب أن تعلم أن المخ يعمل أثناء النوم مثلما يعمل أثناء اليقظة، إلا أن المخ يقوم ببعض الوظائف الإضافية أثناء النوم، وهي تخزين الذاكرة وكذلك التخلص من السموم، لذا فأخذ قسط كاف من النوم مهم جداً لصحة المخ، وإلا فإنك ستعاني من مشاكل متعددة بالذاكرة.

8 - التدخين

تحتوي السجائر على كم هائل من السموم التي تضر المخ، خاصة أغشية الخلايا المخية. وهذه الأضرار قد تظهر في صورة خلل بالاتزان.

 ويمكن علاج المشاكل التي يسببها التدخين في وقت قصير بعد الإقلاع عن التدخين.

9 - السكر

إن تناول كميات كبيرة من السكر يضر بكل أعضاء الجسم، خاصة الجهاز العصبي الداخلي. وقد ربطت الدراسات الحديثة بين تناول السكر بكثرة ومعدلات الإصابة بمرض ألزهايمر.

10 - تلوث الهواء

ما يتم استنشاقه من ملوثات في الجو يصل إلى كل أعضاء الجسم، ومنها المخ.

وقد ربطت الدراسات الحديثة بين تلوث الهواء والإصابة بأمراض ضمور المخ والخرف والزهايمر.


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