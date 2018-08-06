تسليم أجهزة تعويضية وإعانات لذوى الإعاقة بالمنيا

06 أغسطس 2018 - 11:26 ص

سلمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، بالتعاون مع (جمعية الرحماء بينهم) للمعاقين باطسا، عدداً من الأجهزة التعويضية للأشخاص من ذوى الإعاقة وإعانات مالية وملابس وسلعًا غذائية للمستحقين من الأكثر احتياجًا بهدف رفع المعاناة عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل من أبناء المركز.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جمال وعماد حسن نواب رئيس المركز ومصطفى عبده رئيس قرية الببهو وابتسام محمد على مدير إدارة شئون المرأة.

عبر الاهالى عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل القائمين على توفير الاحتياجات والأجهزة الضرورية للمواطنين من ذوى الإعاقة ومحدودي الدخل وتقديم يد العون لهم.

هذا وقد تم اختيار الحالات المستفيدة من قبل اللجنة المشكلة لفحص الحالات والوقوف على مدى احتياجهم وظروفهم المعيشية وتحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.