  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:36 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. ضحك هستيري لـ"صلاح" بسبب مقلب

ارشيف

مفاجأة فى نتيجة طالبة صفر الثانوية العامة

احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

راهب يحاول الانتحار بقطع شريانه

ارشيف

عضو بالكنيست يعترف: إسرائيل دولة بوليسية

البورصة

للمرة الأولى.. مفاوضات لإنشاء بورصة للغاز الطبيعي

انفجار سيارة في الدقي

بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار سيارة الدقي

ارشيف

رسميًا.. بقاء "مودريتش" بريال مدريد

الإعلامية مني عراقي

شاهد.. الاعتداء بالضرب على الإعلامية منى عراقي

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

بالفيديو.. اعترافات لأول مرة من وزير النقل عن القطارات

مصيلحى

قرار سارٍ من التموين لـ"المواطنين"

العمرة فى المنام بركة فى العمر وتيسير للحال

تفسير الأحلام

عمرة لمتوفاة.. ماذا حدث لها؟
ارشيفية

عبد الحي العسكري

أخبار متعلقة
#

زيادة أسعار تعريفة «كريم»

#

الإيقاع بعصابة تزوير الأموال فى السيدة زينب

#

أصابه فتاه بطعنة فى البطن إثر مشاجرة بالغردقة

#

انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني في العمرة مع أمي وصديقتها وكان هناك سوق يباع فيه التمر والموز، فصديقة أمي اشترت موز، أما أنا فأخذت من التمر، وأكلت واحدة وكان طعمها جميل جدًا، لكني في العمرة لست مرتدية ثياب عمرة. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر السن و الحالة الاجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيرًا فى صواب التأويل.

العمرة تدل لكم على البركة في العمر وتيسر الحال واتباع طريق الهدى، والتوبة إلى الله والأمن والأمان، وقدوم الخير والبركة وزيادة المال والرزق والربح الوفير. والعمرة زوال هم وقدوم الفرج وشفاء من مرض.

والعمرة ربما دلت على البشرى بزيارة الكعبة عاجلاً أو آجلاً. والعمرة إن كنت عزباء بشرى بزوج كريم. وإن كانت صديقة الوالدة متزوجة فالعمرة لها بشرى بالحمل القريب، وتدل على الخير الوفير وزوال الهم والنكد عنها وعن بيتها.

وأكل التمر خاصةً فى العمرة ربما كان هو التزامك أو اهتمامك بالقرآن الكريم وسوف ينفعك الله تعالى به فى دينك ودنياك وقد يكون علما شرعيا ينفعك الله به، وهو أيضًا زيادة إيمان ومن أكله وجد حلاوة الإيمان في قلبه، والتمر رزق ومال حلال، وإن كنت تعانى من هم وغم فسوف يفرج الله عنك ويزول همك كما ورد فى قصة السيدة مريم عليها السلام فى قوله تعالى: ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً ... ) مريم 25 : 26 .

وتمر السعودية قد يكون بشرى بالحج عاجلاً أو آجلا، وكونك لا تلبسى ثياب العمرة فلا يوجد للمرأة لباس مخصّص لأداء مناسك العمرة، إنما الإحرام في ثيابها العاديّة، ولكن يُشترط أن تكون ملابسها لا تخالف الشرع. ولكن شعورك بفقدان الثياب يرجع إلى الحالة الإجتماعية لك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

*****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» حضر الدوري الفرنسي وغاب نجومه
» تعديلات تكتيكية بتشكيل «الأحمر» قبل مواجهة المصري
» شاهد.. لاعب سعودي يدخل حسابات "أوزيل"
» تعرف على الفوائد السحرية لـ"الصودا"
» تعرف على العادات التى تدمر المخ
» برامج لقراءة الرسائل المحذوفة على "واتس آب"
» بالصور.. ممثل تركي شهير يتضامن مع فلسطين
» زيادة الأسعار تغلق 150 معرض سيارات
» الصحة عن حادث انفجار الدقى: لا توجد وفيات و9 إصابات
» شيرين تثير الجدل بتصريحها "قريب هيكون عندى بنت زيها"
» عروس تشعل مواقع التواصل بالرقص على أغنية محمد رمضان

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل