العمرة فى المنام بركة فى العمر وتيسير للحال

06 أغسطس 2018 - 11:28 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني في العمرة مع أمي وصديقتها وكان هناك سوق يباع فيه التمر والموز، فصديقة أمي اشترت موز، أما أنا فأخذت من التمر، وأكلت واحدة وكان طعمها جميل جدًا، لكني في العمرة لست مرتدية ثياب عمرة. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر السن و الحالة الاجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيرًا فى صواب التأويل.

العمرة تدل لكم على البركة في العمر وتيسر الحال واتباع طريق الهدى، والتوبة إلى الله والأمن والأمان، وقدوم الخير والبركة وزيادة المال والرزق والربح الوفير. والعمرة زوال هم وقدوم الفرج وشفاء من مرض.



والعمرة ربما دلت على البشرى بزيارة الكعبة عاجلاً أو آجلاً. والعمرة إن كنت عزباء بشرى بزوج كريم. وإن كانت صديقة الوالدة متزوجة فالعمرة لها بشرى بالحمل القريب، وتدل على الخير الوفير وزوال الهم والنكد عنها وعن بيتها.



وأكل التمر خاصةً فى العمرة ربما كان هو التزامك أو اهتمامك بالقرآن الكريم وسوف ينفعك الله تعالى به فى دينك ودنياك وقد يكون علما شرعيا ينفعك الله به، وهو أيضًا زيادة إيمان ومن أكله وجد حلاوة الإيمان في قلبه، والتمر رزق ومال حلال، وإن كنت تعانى من هم وغم فسوف يفرج الله عنك ويزول همك كما ورد فى قصة السيدة مريم عليها السلام فى قوله تعالى: ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً ... ) مريم 25 : 26 .



وتمر السعودية قد يكون بشرى بالحج عاجلاً أو آجلا، وكونك لا تلبسى ثياب العمرة فلا يوجد للمرأة لباس مخصّص لأداء مناسك العمرة، إنما الإحرام في ثيابها العاديّة، ولكن يُشترط أن تكون ملابسها لا تخالف الشرع. ولكن شعورك بفقدان الثياب يرجع إلى الحالة الإجتماعية لك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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