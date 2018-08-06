مفاجأة فى نتيجة طالبة صفر الثانوية العامة

06 أغسطس 2018 - 11:33 ص

حصلت الطالبة إسراء رضا أبو العينين، المقيدة بالصف الثالث الثانوي، بمدرسة الدنابيق الثانوية المشتركة بالمنصورة، والتي فوجئت بحجب نتيجتها بسبب محضر غش قيد باسمها، على مجموع 395 درجة بنسبة 96.3%.

وذلك بعد أن توجه إسلام أبو العينين لكنترول المنصورة، بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، لتسلم نتيجتها بعد التأكد من براءتها.

وأضاف شقيق الطالبة فى تصريحات صحفية، أنه تسلم إخطارًا من الكنترول يفيد بحق الطالبة في إعلان نتيجتها، باعتبارها ناجحة بمجموع 395 درجة بنسبة 96.3%، لافتا إلى أنه سيتجه إلى المدرسة المقيدة بها شقيقته للحصول على الشهادة، للتوجه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

وقالت إسراء، إنها فوجئت يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة، بحجب نتيجتها، وحين ذهبت إلى "كنترول" الثانوية العسكرية، التابعة له، لمعرفة السبب، فوجئت بتحرير محضر غش ضدها، خلال امتحان اللغة الفرنسية.

وردد: "خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية، انتابتها حالة من الغضب بسبب إصرار إحدى زميلاتها باللجنة على الغش من بعض الأوراق، لتقرر إبلاغ المراقب عنها".

وأضافت أن المراقب أبلغ مراقب الدور ورئيس اللجنة، وحرر محضرًا ضدها، إلا أن الأخيرة استشاطت غضبًا، وألقت بعض أوراق الغش من النافذة، وأخذت تهدد إسراء والمراقب، ورفضت التوقيع على المحضر، ليطلب عضو الشئون القانونية الموجود باللجنة من إسراء التوقيع على المحضر كشاهدة.

وبعد إعلان النتيجة واكتشاف الطالبة حجب نتيجتها، في حين أن زميلتها التي كانت تغش نجحت، اتجهت "للكنترول"، لتفاجأ بأن هناك محضرًا جديدًا يتهمها بالغش، ورفض التوقيع، ومعه أوراق الغش الخاصة بزميلتها، مع اختفاء المحضر الذي وقعت عليه كشاهدة.

وأعلن، أمس، الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس امتحان الثانوية العامة، تأكد الوزارة من براءة الطالبة إسراء رضا ، وأرسلت الشئون القانونية بالوزارة خطابا إلى كنترول المنصورة، لإعلان نتيجة الطالبة، اليوم الاثنين