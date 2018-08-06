السيسى يعين 3 عمداء للكليات من بين 14 عميدا بجامعة المنيا

06 أغسطس 2018 - 11:58 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين 3 عمداء بجامعة المنيا من بين 14 عميدا قائما بالعمل بكليات الجامعة وهم الدكتور رأفت شاكر لكلية العلوم، والدكتورة سماح عبد الرحمن لكلية السياحة والفنادق، والدكتورة زينب أمين بكلية التربية النوعية .

وكانت جامعة المنيا أصدرت قراراً بتكليف 14 عميداً بكليات الفنون الجميلة والسياحة والفنادق والتربية النوعية والتربية الفنية والهندسة والتربية والتربية والرياضية وطب الأسنان والتمريض والآداب والزراعة والحاسبات والمعلومات والتربية للطفولة المبكرة، وذلك حفاظاً علي انتظام العملية التعليمية وانتظام دولاب العمل الإداري داخل الكليات.

وصرح الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا بانه صدر قراراً بتكليف 10 عمداء جدد للقيام بأعمال عمداء الكليات لحين صدور قراراً بتعيين عميداً للكلية وهم الدكتور محمد إبراهيم هاشم لكلية الفنون الجميلة، والدكتور رأفت شاكر لكلية العلوم، والدكتورة سماح عبد الرحمن لكلية السياحة والفنادق، والدكتورة زينب أمين بكلية التربية النوعية، والدكتور محمد عبد اللاه للقيام بأعمال عمادة كلية التربية الفنية، والدكتور رمضان بسيوني لكلية الهندسة، والدكتور أحمد شحاته لكلية التربية، والدكتور طارق محمد صلاح لكلية التربية الرياضية، والدكتورة نجوي خطاب بكلية طب الاسنان، والدكتورة عزة محمد حافظ لكلية التمريض، مضيفاً بأن صدر قرار لكل من الدكتور محمد السبعاوي بكلية الآداب والدكتور سيد حسن حسين حمودة بكلية الزراعة وذلك للقيام بأعمال عمداء الكليات لحين البلوغ السن القانونية، مشيراً بأنه صدر قراراً بتكليف الدكتور عبد المجيد أمين بكلية الحاسبات والمعلومات للقيام بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات خلال العام الجامعي 2018/2019 وبتكليف الدكتور عيد عبد الواحد للإشراف علي كلية التربية للطفولة المبكرة خلال العام الجامعي القادم.