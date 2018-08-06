هذا موعد استيراد مصر للغاز من إسرائيل

06 أغسطس 2018 - 12:20 م

قال موقع قناة "آي24نيوز" الإسرائيلية، إن مصر ستبدأ في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل لإعادة تصديره في أوائل عام 2019، وذلك بموجب اتفاق أبرم في فبراير الماضي بين شركة دولفينوس القابضة المصرية وشركائها في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز.

وأوضح مصدر من قطاع الطاقة الإسرائيلي، اشترط عدم ذكر اسمه، لوكالة "رويترز" الإخبارية، دون أن يذكر تفاصيل عن الأسعار أو الكميات أن الواردات بين البلدين ستبدأ بكميات صغيرة أولاً وستزداد تدريجيًا لتصل إلى ذروتها في سبتمبر 2019.

وفي فبراير، قالت مجموعة الطاقة الإسرائيلية "ديليك دريلينغ إل بي" إنها وقعت اتفاقات مع شركائها لتوريد 2.26 تريليون قدم مكعبة (64 مليار متر مكعب) من الغاز من حقلي ليفياثان وتامار البحرية إلى شركة "دولفينوس" المصرية على مدى 10 سنوات، تقدر قيمتها بـ15 مليار دولار.

وكان الهدف من الصفقة هو تعزيز جهود مصر لتصبح أكبر مصدر إقليمي للطاقة في أعقاب التحرر الاقتصادي الأخير للبلاد لتطوير مجال الطاقة لديها.

على الرغم من أن مصر كانت مصدرًا رئيسيًا للغاز الإقليمي في المنطقة، وكانت إسرائيل واحدة من عملائها، إلا أن الخريطة والجداول تحولت في السنوات الأخيرة، بسبب عدة عوامل - بما في ذلك، في مصر، عدم الاستقرار في منطقة شبه جزيرة سيناء - حيث العديد من الحقول تقع هناك - بسبب صعود جماعات متطرفة، وفي إسرائيل، اكتشاف حقول غاز كبيرة قبالة الشاطئ.

وقدرت "تامار" التي بدأت الإنتاج في عام 2013، احتياطيات تصل إلى 238 مليار متر مكعب، ويقدر حقل الغاز ليفاثان، الذي تم اكتشافه في عام 2010 ويعتزم البدء في الإنتاج في عام 2019، بـ18.9 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب 34.1 مليون برميل من المكثفات.