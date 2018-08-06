» تعديلات تكتيكية بتشكيل «الأحمر» قبل مواجهة المصري

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يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة المصري غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري. 

في السياق نفسه، يدرس الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاعتماد على أحمد فتحي فى وسط الملعب بجوار عمرو السولية، للاستفادة من قدراته البدنية الهائلة والتغطية الجيدة، خاصة فى ظل غياب حسام عاشور.

وعقد الجهاز الفنى جلسة خاصة مع ناصر ماهر، وطالبه بزيادة التركيز فى المباريات خلال الفترة المقبلة، والعمل على سد فراغ عبد الله السعيد، مشيدًا بأدائه أمام الإسماعيلى فى الجولة الأول من بطولة الدورى.

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