تعرف على راتب "كوبر" بأوزبكستان

06 أغسطس 2018 - 12:33 م

استقبل الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر السابق وأوزبكستان الحالي، استقبالا حافلا عند وصوله إلى أوزبكستان.

وأكد أوميد أحمد جونوف، نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي أنه تم اختيار "كوبر" من بين 10 مرشحين نظرًا لخبرته الكبيرة.

جدير بالذكر أن كوبر اختار معه محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، ليعمل معه بالجهاز الفني لمدة 4 سنوات، مقابل 12 مليون دولار.

ويستعد منتخب أوزبكستان لخوض كأس آسيا 2019 والتي ستقام في الإمارات يناير المقبل، ويلعب في المجموعة السادسة بجانب منتخبات اليابان وعمان وتركمستان.

يأتي هذا بعدما رحل صامويل بابايان مدرب أوزبكستان عن منصبه في سبتمبر 2017 بعد احتلاله المركز السادس في مجموعته التي ضمت 6 منتخبات في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.