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"الثقافة" ترفع أسعار تذاكر دخول المتاحف الفنية والقومية

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ايناس
ايناس

وكالات : حنان حمدتو

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وزارة الثقافة

المتاحف

إيناس عبد الدايم

طه حسين

ايناس عبج الدايم

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، القرار رقم (494) لسنة 2018، بشأن تطبيق قيم زيادة أسعار تذاكر دخول وزيارة المتاحف الفنية والقومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية .

وتضمن القرار 11 متحف فني زادت أسعار تذاكر الدخول إليها بنسب متفاوتة على حسب كون الزائر مصريا أو طالبا مصريا أو أجنبيا أو راغبا في التصوير الفوتوغرافى، فعلى سبيل المثال أصبحت قيمة تذاكر دخول متحف الفن المصري الحديث بالنسبة للمصريين 10 جنيهات وبالنسبة للطلبة 5 جنيهات، وبالنسبة للأجانب 20 جنيهًا وبالنسبة لراغبي التصوير الفوتوغرافي، وكذلك الحال بالنسبة لمتحفي محمد محمود خليل وحرمه ومركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

أما المتاحف القومية فنص القرار بشأنها على زيادة أسعار تذاكر دخول 8 متاحف، من بينها متحف جمال عبد الناصر بمنشية البكري، والذي أصبح سعر تذكرة دخوله بابنسبة للمصري 10 جنيهات، وبالنسبة للطالب 5 جنيهات، وبالنسبة للأجنبي 20 جنيها، وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي 20 جنيها.

وفي الوقت الذي أستمرت فيه قيم تذاكر 5 متاحف قومية أخرى 20 جنيها بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، اختلفت أسعار تذاكر دخولها بالنسبة للمصريين 5 جنيهات، والطلاب 3 جنيهات، والاجانب 10 جنيهات، هذه المتاحف هي كلا متحف بيت الأمة، ومتحف أحمد شوقي، ومتحف ظه حسين، ومتحف المنصورة القومي(دار ابن لقمان)، و متحف دنشواي القومي.


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