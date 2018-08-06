الرئاسة تصدق على علاج حسين عبد الرازق على نفقة الدولة

06 أغسطس 2018 - 12:53 م

صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على علاج الكاتب حسين عبد الرازق، على نفقة الدولة، بمستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وعلى الفور توجهت أسرة الكاتب الكبير حسين عبدالرازق بجزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مسارعته بالاستجابة لعلاج المناضل اليساري الكبير.

وحسين عبدالرازق، محاسب وصحفي وسياسي مصري، ولد لأسرة متوسطة الحال في محافظة أسوان، انتقل مع العائلة إلى القاهرة ليكمل تعليمه هناك، وتخرج في الجامعة ونال درجة البكالوريوس في العلوم التجارية المحاسبة والإدارة والاقتصاد سنة 1984م من جامعة الزقازيق فرع بنها .