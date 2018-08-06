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5000 جنيه وراء قصة تعذيب الطفلة "نور"

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لطفلة شيماء والمعروفة بـ"الطفلة نور"
لطفلة شيماء والمعروفة بـ"الطفلة نور"

إيمان هاني

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا مصورًا يرصد  تفاصيل جديدة في قصة الطفلة شيماء والمعروفة بـ"الطفلة نور"، التي تعرضت للتعذيب والعمل بالسخرة كـ"خادمة" لدى إحدى الأسر.

وأوضح التقرير  أن الطفلة "باعها" والدها إلى هذه الأسرة للعمل لديهم منذ أكثر من عام، وأنها اختبأت أسفل المنضدة عندما رأت رب هذه الأسرة الذي يعمل طبيبا، خوفا منه، عندما تم استدعاؤه، وقال: "أنا اشتريتها من أبوها بـ5000 جنيه، وهو باعها لي بهذا المبلغ، هاتوا الفلوس اللي دفعتها وخدوها، وأنا لو شوفتها برا هاضربها".

وأضاف الطبيب المتهم بالتعدي عليها قائلا: "إنها لم تتعرض للتعذيب، ولكنها سرقتهم وأثناء هروبها سقط عليها "الشباك"، فتسبب في إحداث الإصابات الموجودة في جسدها.

شاهد الفيديو..

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