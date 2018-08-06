"كاف" يحدد موعد سحب قرعة الكونفدرالية وأبطال أفريقيا

06 أغسطس 2018 - 01:16 م

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، سحب قرعة الدور ربع النهائي في مسابقتي كأس الكونفدرالية الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا في 3 سبتمبر المقبل.

وذكر الموقع الرسمى لـ"كاف"، أن قرعة الدور ربع النهائى فى مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ستقام فى مصر.

ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط قبل جولتين على نهاية دور المجموعات، خلف الترجى التونسى صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، ويحل الأهلى ضيفاً على الترجى ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل أن يستقبل كمبالا سيتى الاوغندى فى الجولة السادسة والاخيرة.

فى حين يتصدر المصرى البورسعيدى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على نهضة بركان المغربى صاحب الوصافة قبل جولتين على نهاية منافسات دور المجموعات فى بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.