شاهد.. تدريبات بحرية ثلاثية بين مصر وبريطانيا وفرنسا

06 أغسطس 2018 - 01:29 م

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتفعيل التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية تدريب بحرى عابر مع القوات البحرية البريطانية بنطاق البحر الأحمر كما شاركت عدد من القطع البحرية المصرية فى تنفيذ تدريب عابر مع القوات البحرية الفرنسية فى نطاق البحر الأبيض المتوسط.

اشتمل التدريب مع الجانب البريطانى العديد من الأنشطة والفعاليات تضمنت التدريب على أحدث أساليب مكافحة الألغام البحرية لنقل وتبادل الخبرات بين الجانبين ، حيث يُعد التدريب على مكافحة الألغام من التدريبات المعقدة والتى تحتاج إلى خبرات ومهارات يتم إكتسابها بالتدريب المستمر لما للألغام البحرية من تأثير على حركة الملاحة البحرية داخل وخارج الموانئ والممرات البحرية ذات الأهمية الإستراتيجية.

كما قامت القطع البحرية المصرية والفرنسية بتنفيذ تدريب بحرى بالبحر المتوسط تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التى تواجه الأمن البحرى فى مكافحة الإرهاب وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تشكيلات الإبحار وتنفيذ تمارين المواصلات نهاراً وليلاً.

جدير بالذكر أن التدريبات المشتركة تساهم فى التعرف على العقائد القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات مما يؤكد قدرة وكفاءة المقاتل المصرى على مجابهة كافة العدائيات المحتملة ، ويؤكد عمق علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة لمجابهة التهديدات التى تواجه الأمن البحرى بالبحرين المتوسط والأبيض.

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