عيد ينتقد مقترح اقتصار القيد بـ"الصحفيين" على خريجى "إعلام"

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قانون

الصحافة

جمال عيد

علاء عابد

انتقد جمال عيد، المحامى والحقوقي ورئيس الشبكة العربية  لمعلومات حقوق الإنسان، اقتراح النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى  مجلس النواب  والذى طالب فيه  بتعديل قانون نقابة الصحفيين  بألا يسمح بقيد غير الحاصلين على بكالوريوس إعلام  فى النقابة، مشيرًا إلى أن مهنتى الصحافة والفن يعتمدان على الموهبة وليس الدراسة الأكاديمية.

وقال عيد خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ممكن حد يعمل فى الفن والصحافة بالموهبة والملكة ويثقل موهبته بالعمل والتعمق".

وأضاف: " هذه مهن مختلفة عن مهنة الطب أو الهندسة مثلا التى لابد يكون من يعمل بهما دارس بمعاهد وكليات متخصصة، فلماذا الفتوى يا سيادة النائب".

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