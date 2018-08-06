السر وراء زيارة وزير خارجية إيطاليا لمصر

06 أغسطس 2018 - 01:59 م

ترى مجلة "يو إس نيوز"، الأمريكية، أن زيارة وزير الخارجية الإيطالي لمصر، والتي تعتبر الأولى منذ مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، هي دلالة على تحسين العلاقات بين البلدين، وخطوة أولى في تخطي التوتر الذي شاب العلاقات بعد مقتل "ريجيني".

وتابعت المجلة، في تقريرها، أن إنزو موافيرو ميلانيزي وصل إلى مصر في أول زيارة من دبلوماسي إيطالي بارز منذ حادث ريجيني .

واستقبلت مصر الشهر الماضي كلاً من وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطاليين، والتقى ميلانيزي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري بالقاهرة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إنه "متفائل بعد سماع تأكيدات السلطات المصرية أنه ملتزم باستكمال التحقيق في قضية مقتل ريجيني عام 2016"، وأنه يأمل في تحصيل "نتيجة ملموسة".

وصرح المسئول الإيطالي في مؤتمر صحفي بأنه تناقش مع نظيره المصري في موضوعات مهمة تضمنت "ليبيا" و"الهجرة غير الشرعية" وموت ريجيني المثير للجدل.

وأضاف: "أشعر بالسعادة لاستماعي من وزير الخارجية المصري والحكومة اعتزامها القوي الوصول إلى نتيجة ملموسة من خلال تحقيق قضائي يتعلق بقضية ريجيني".

وأكد: "واثقون من تحقيق العدالة في هذه القضية المأساوية والمؤلمة".

ونوهت المجلة بأن "ريجيني" كان طالب دكتوراه بجامعة كامبريدج يجري بحثًا في الحركات العمالية بمصر عندما اختفى في 25 يناير 2016 قبل العثور على جثته في أوائل فبراير وعليها علامات تعذيب منتشرة في جميع أنحاء جسده.

وأثرت القضية سلبًا على علاقة مصر وإيطاليا التي سحبت سفيرها بالقاهرة في أبريل 2016 بدعوى عدم تعاون القاهرة في التحقيقات قبل أن تعيد روما العلاقات الدبلوماسية لاحقًا في سبتمبر الماضي .

ونفت الأجهزة الأمنية أي صلة لها في مقتل الباحث الإيطالي، وعمل محققون مصريون وإيطاليون معًا لاستعادة لقطات المراقبة من نظام مترو الأنفاق في القاهرة كجزء من تحقيق مشترك.

من جانبه، قال سامح شكري: "نبذل الجهد للتغلب على أي تحديات واجهتها العلاقات المصرية الإيطالية"، وكرر الرئيس السيسي تعهداته للوزير الإيطالي بأن مصر ستساعد في تقديم قتلة ريجيني إلى العدالة.