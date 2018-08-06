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13 أغسطس..

محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

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اليوم.. استكمال محاكمة متهمى اغتيال النائب العام المساعد

أجلت اليوم الإثنين المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تاسع جلسات محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان لجلسة 13 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

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