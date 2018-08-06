وزير التموين يعتذر للمواطنين لهذا السبب

06 أغسطس 2018 - 02:08 م

قدم وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي اعتذارا للمواطنين حاملي البطاقات التموينية في محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والغربية بسبب ما شهدته عملية صرف المقررات التموينية من بطء في النظام.

وقال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "دي إم سي"، إن هناك اجتماعات مستمرة تعقد على مدار 48 ساعة مع مسئولي شركات البطاقات التموينية وقيادات الوزارة؛ للوقوف على أسباب هذا البطء واتخذت الإجراءات اللازمة، مؤكدا أنه جارٍ إصلاح النظام.

وأوضح كمال، أن الوزارة ناشدت المواطنين بالانتظار فقط 48 ساعة ومحاولة صرف التموين مرة أخرى، وأن الوزارة ستطلع المواطنين بآخر المستجدات في إصلاح النظام أولًا بأول، مؤكدًا حل الأزمة بحد أقصى غدًا.