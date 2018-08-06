2 سبتمبر محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين

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محكمة جنايات

سفاح

الجمالية

المستشار محمد أحمد عطية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وبعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد، محاكمة "طارق تلجة" الشهير "بسفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمة استعراض القوة والقتل العمد لجلسة 2 سبتمبر المقبل.

وأسندت النيابة للمتهم عمر عبد ربه، وشهرته "طارق تلجة"، وعبد الرحمن صلاح، وشهرته "عبده البيه"، وهانى عمر عبد ربه هارب، ومصطفى عاطف، أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر محمد مصطفى، وزينب سرور حسانين، وعبد الرحمن سكر محمد"، بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بغرض فرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما أن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

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