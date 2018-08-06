» شاهد.. ماذا قال شهود العيان عن سيارة الدقي المنفجرة؟

06 أغسطس 2018 - 02:27 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشهود عيان من موقع انفجار سيارة الدقي.

ويظهر في مقطع الفيديو العديد من الإصابات مابين خطرة ومتوسطة، كما يتحدث في المقطع بعض شهود العيان.

وقال أحد الشباب إنه كان داخل السيارة الأخرى التي اشتعلت فيها النيران ولم يشعروا إلا بصوت اهتزاز كبير تلاه اشتعال النار وأن هناك بعض الأفراد داخل السيارة قد ذابوا من الانفجار علي حد قوله، ولم يتسن لـ"المصريون" حتى الآن الحصول على تأكيد لصحة تلك المعلومات.