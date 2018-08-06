» وفاة ثانى حالة بين الحجاج المصريين بمكة

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وكالات : حنان حمدتو

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم عن وفاة ثاني حاج بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، نتيجة أزمة قلبية حادة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك في مستشفى أجياد بمكة المكرمة.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن الحاج يدعى محمود إبراهيم عبد الكريم منصور، يبلغ من العمر 61 عاما، من محافظة الإسماعيلية، وهو يتبع حج القرعة، لافتًا إلى أنه أثناء أدائه مناسك العمرة فجر اليوم، تعرض لأزمة قلبية وتم نقله الى المستشفى مع محاولة إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، ولكن دون جدوى، وتوفي بالمستشفى.

وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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