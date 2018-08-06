مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة !

06 أغسطس 2018 - 04:05 م

اطلعت صباح اليوم على نص المبادرة التي قدمها مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق والناشط السياسي البارز السفير معصوم مرزوق ، وهو مدير الحملة الانتخابية الرئاسية لحمدين صباحي في انتخابات 2014 ، والمبادرة الجديدة تأتي في سياق أفكار مصرية متوالية تبحث عن مخرج من أزمة الوطن ، غير أن المبادرات السابقة كانت معنية ـ إلى حد كبير ـ بفكرة المصالحة الوطنية ، مبادرة السفير معصوم ذهبت إلى فضاء جديد ، ربما أكثر خطورة مما سبق ، يتصل بطرح مجمل النظام السياسي الحالي أمام استفتاء شعبي للقبول به أو رفضه ، أي العودة للاحتكام للشعب ، باعتباره مرجعية كل السلطات في الدولة ، حسب نص الدستور ، ومانح الشرعية لجميع مؤسساتها وأجهزتها ، وفي حالة أن يأتي تصويت الشعب بالموافقة على سحب الثقة من النظام يتم إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس النواب واستقالة الحكومة ، وإعلان مرحلة انتقالية بمجلس حكم انتقالي يرأسه لجنة مختارة من الهيئات القضائية العليا ، إلى آخر ما ورد في مبادرة السفير معصوم .

بدون شك ، فإن المبادرة بصيغتها المعلنة جريئة ، ومغامرة ، وتضرب في مناطق شديدة الحساسية ، ولعله لذلك أشار السفير معصوم في ختامها إلى أن بعض أصدقائه نصحوه بعدم إعلانها ، خوفا من العواقب ، والحقيقة أن الحملة الإعلامية المكثفة على القنوات الموالية ليلة أمس ضد "صاحب المبادرة" والتي أجمعت على ضرورة محاكمة السفير وسجنه ، ليس بسبب مبادرته طبعا !! ، وإنما بسبب انتقاده للقضاء على خلفية عبارات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسبوع ، تذكروها أمس بعد مبادرته .

غير أن المبادرة ـ في تقديري ـ رغم شجاعتها إلا أنها تمثل امتدادا لمظاهر الاحتجاج السياسي المشحونة عاطفيا ، والمعزولة بصورة أو بأخرى عن الواقع ، هي نوع من الاحتجاج السياسي أكثر من كونها مبادرة وطنية عملية لخروج الوطن من أزمته ، هي نوع من إبراء الذمة أمام الشعب وأمام التاريخ ، وليس مشروعا للتغير ، وليس أدل على ذلك من أنه قرر في نهاية مبادرته أنه إذا تم تجاهل المبادرة من قبل السلطات الحالية فإن الدعوة تكون قائمة لاجتماع القوى الوطنية في ميدان التحرير يوم الجمعة 31 أغسطس المقبل من بعد الصلاة وحتى التاسعة ليلا ،يحضره كل من يوافق على ما تضمنه هذه النداء، وتنسق له لجنة يتم تشكيلها من أحزاب المعارضة المصرية، وتكون سلطات الأمن مسؤولة عن توفير التأمين والحماية اللازمة للمؤتمر، حسب ما ورد في ختام المبادرة ، وهو ختام يشعرك بأن المتحدث يعيش في أجواء عاصمة أوربية ـ مثل لندن أو باريس أو روما ـ وليس في عاصمة أم الدنيا !.

فمثل هذه الدعوة تمثل ـ بوضوح ـ دعوة للتظاهر والاحتشاد في الميدان الذي كان رمزا لثورة يناير والتحول الهائل الذي حدث في مصر ، وبطبيعة الحال ، وفي ظل التوازنات السياسية الحالية ، هذه دعوة أقرب للخيال ، وميدان التحرير خط أحمر نهائي حاليا وصل إلى حد إيجاد بوابات حديدية لغلق بعض مداخله عند الحاجة ، وقد قال الرئيس السيسي نفسه أكثر من مرة ، أن ما جرى قبل سبع سنوات لن يسمح بتكراره من جديد ، ومفهوم المقصود من الإشارة .

المشكلة الرئيسية في مبادرة السفير معصوم ، وفي معظم المبادرات المشابهة أو التي تتحدث عن المصالحة الوطنية أو العمل السياسي الجبهوي ، أنها تمثل نشاطا فرديا ، أو في أحسن الأحوال "فئويا" ، كما أنها تقفز على مراحل من التحضير السياسي والشعبي التي تسبق أي مشروع جاد للإصلاح يمكنه أن يجعل السلطات القائمة تحمله على محمل الجد ، هي أقرب للافتات أو تسجيل الموقف أو الرمزية السياسية ، أكثر من كونها عملا سياسيا تراكميا حقيقيا ، يتم عبر التنسيق والحوار الصبور والنفس الهادئ الطويل وإجراءات بناء ثقة حقيقية بين القوى الوطنية ، لذلك تبقى تلك الجهود ـ رغم نبلها الذي لا نشكك فيه ـ مجرد لافتة إعلامية أو احتجاج سياسي رمزي بعد العجز عن فرض معارضة في أرض الواقع ، هي نوع من إبراء الذمة أمام الناس وأمام التاريخ ، حتى لا يأتي يوم يقال فيه : شهدوا وصمتوا ، لكن الطريق إلى الإصلاح الوطني له مسار آخر وآليات أخرى وتجرد وتضحية وخطوات أكثر جدية وعملية .