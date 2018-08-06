سر "خناقة" مرتضى ومجدي عبد الغني

06 أغسطس 2018 - 04:42 م

نشبت مشادة ساخنة بين مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ومجدي عبد الغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، داخل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، خلال اجتماع بحث عودة الجماهير للمدرجات.

وبدأت الأزمة عندما طلب «عبدالغني» عرض وجهة نظره والحديث عن عودة الجماهير في الوقت الذي اعترض فيه مرتضى على حديثه بداعي أن أبوريدة قد تحدث قبله، لينشب خلاف حاد بينهما.

واعتراضًا على ما حدث غادر كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، القاعة التي يقام فيها المؤتمر لكن سرعان ما تدخل ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وأقنع كردي بالعودة مرة أخرى، من أجل استكمال حضور الاجتماع الذي يقام في حضرة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

ووصل إلى وزارة الشباب والرياضة لحضور الاجتماع كل من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وكرم كردي عضو المجلس؛ وحسام البدري رئيس جهاز العمل بنادي بيراميدز، محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، محمود الخطيب رئيس الأهلي.

ويشهد الاجتماع مناقشة عودة الجماهير للدوري الممتاز 2018 – 2019 الذي انطلق يوم 31 يوليو الماضي، ويحضر الاجتماع ممثلون من وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالى للتوصل لاتفاق نهائى حول حضور الجماهير للمباريات.