الملا: «ظهر» ينتج 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا

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البترول

طارق الملا

غاز

حقل ظهر

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أنه من المنتظر ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر إلى نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن إنتاج الحقل سيبلغ مليارا و750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال "الملا"، خلال تفقده، اليوم الاثنين، لسير العمل في مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي بمحافظة بورسعيد، "إن الشركات الوطنية المنفذة للمشروع تنفذ حالياً تجارب تشغيل وحدتين جديدتين بمحطة معالجة الغاز وتقترب من إنهاء الأعمال البحرية، لضخ الإنتاج الجديد من الغاز من الآبار الواقعة بالمياه العميقة عبر خط أنابيب بقطر 30 بوصة جار اختباره قبل التشغيل الفعلي"، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ مراحل هذا المشروع القومي العملاق وكافة مشروعات تنمية حقول الغاز الأخرى المكتشفة، بما يساهم في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام الحالي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال باعتباره واحدا من أهم الأولويات الاقتصادية لوزارة البترول.

ولفت إلى أن الشهور الأخيرة شهدت نجاح هذه الشركات في تنفيذ مراحل جديدة من الإنتاج في توقيتات زمنية قياسية، استنادًا إلى الخبرات التي اكتسبتها في تنفيذ مرحلة الإنتاج المبكر من المشروع، مؤكدًا أن إنجاز هذا المشروع العملاق بواسطة كوادر بترولية مصرية وتحقيق إنجازات زمنية غير مسبوقة في التنفيذ يعكس نجاح الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها بكفاءة عالية.


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